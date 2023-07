Portato in ospedale dopo la caduta in bici: nei guai 42enne evaso dai domiciliari

Cade in bici, ma ai soccorritori nuon vuole dare i propri dati, perché era evaso dagli arresti domiciliari. Nei giorni scorsi una pattuglia della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina è intervenuta a Faenza per rilevare l'incidente che vedeva coinvolto un uomo. Secondo la ricostruzione operata, il ciclista, senza il coinvolgimento di altri mezzi, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto pesantemente sul selciato.

Al personale del 118, intervenuto sul posto per i soccorsi, l’uomo non avrebbe però voluto declinare le proprie generalità. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Faenza, anche in quella sede il ferito avrebbe dichiarato di non avere documenti con sé, rifiutandosi di dire il proprio nome. Dopo alcune verifiche attraverso le banche dati gli agenti della polizia dell’Unione sono risaliti alla sua identità, un 42enne domiciliato in città, destinatario, da parte del Tribunale di Ravenna, di un provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari fino a gennaio del 2024. Dopo aver informato l’autorità giudiziaria, l’uomo è stato denunciato dal Comando della polizia locale dell’Unione per evasione.