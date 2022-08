Cade dal cornicione e precipita nel vuoto: ragazzo in gita con la parrocchia finisce in ospedale

Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato in gravi condizioni (per lui diverse fratture alle gambe), dopo essere caduto dal cornicione di una finestra della casa vacanze "Occhi" di Vezza d’Oglio.

Il 14enne si trovava in Valcamonica con i suoi coetanei della parrocchia di Russi. Stando a quanto appreso finora, pare che sia uscito dalla finestra – camminando sul cornicione – per fare uno scherzo agli amici della stanza accanto. Tornando indietro avrebbe poi perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto per circa 5 metri.

Per i soccorsi è stata fatta decollare da Sondrio l'eliambulanza, poi il volo d'urgenza in ospedale e il ricovero in codice rosso. Fortunatamente, pare non abbia mai perso conoscenza.

