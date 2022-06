Cagnolino morì abbandonato al freddo insieme al fratello Calippo: coppia condannata a 5 mesi di reclusione

Il Tribunale di Ravenna ha condannato a cinque mesi e 15 giorni di reclusione, oltre a 2.500 euro come risarcimento del danno, i due coniugi responsabili dell'abbandono di due cuccioli nella periferia di Faenza nel dicembre 2017. Il caso finì anche in tv e per il cucciolo sopravvissuto, Calippo, partì una grande gara di solidarietà.

La storia aveva indignato migliaia di persone: in pieno inverno in via Merlaschio, nelle campagne faentine, furono ritrovati due cuccioli di cane di circa due mesi, abbandonati dentro una cassetta per la frutta e avvolti da una coperta. Dei due solo uno sopravvisse, chiamato poi Calippo, per il quale partì subito una gara di solidarietà che portò alla sua immediata adozione. I cuccioli furono ritrovati da una volontaria dell'Enpa, mentre le indagini successive hanno permesso di rintracciare i presunti responsabili del gesto, una donna e un uomo, oggi condannati.

"Siamo soddisfatti, siccome c’è stato un processo e una relativa condanna - ha commentato Maria Teresa Ravaioli, presidente di Enpa Faenza - Normalmente questi reati vengono archiviati e non trovano seguito, dunque si tratta di un monito e un passo avanti importante. Abbandonare i cani è reato. Abbiamo seguito la vicenda giudiziaria di Calippo fin dall'inizio. Dopo il ritrovamento dei cuccioli, l’Enpa ha presentato denuncia e grazie alle indagini dei Carabinieri e alle dichiarazioni di diversi testimoni (tra cui quella di una vicina di casa che, vedendo la foto di Calippo sul profilo Facebook di Enpa Faenza, aveva riconosciuto in lui il cucciolo già notato insieme al fratellino nel cortile della casa adiacente), è stato possibile individuare la coppia. Enpa si è quindi costituita parte civile tramite l’avvocato Enpa Claudia Ricci e l’avvocato Barbara Liverani di Rete Legale Enpa a Ravenna".

"Enpa Nazionale si sta battendo per avere pene più severe - conclude la presidente - Per noi non ci sarà mai giustizia per casi come questi, poiché le sofferenze causate agli animali non potranno mai essere cancellate, né ripagate. Cerchiamo di guardare il lato positivo di questa vicenda: Calippo, dopo un percorso riabilitativo curato da noi, ha trovato una famiglia adottiva che oggi si prende cura di lui e gli garantisce una vita serena".