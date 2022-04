Calano i contagi in Romagna, il faentino la zona più critica. Sei focolai nelle cra ravennati

Calano finalmente i contagi Covid. Nella settimana dal 18 al 24 aprile in Romagna sono stati eseguiti 27.175 tamponi, registrando 7.347 nuovi casi positivi (27%). Rispetto alla scorsa settimana si registra un calo delle nuove positività sia in termini assoluti (- 423) che percentuali (-0,8%), verosimilmente in relazione alla diffusione della variante Omicron BA.2. Stabile anche il tasso d’incidenza totale dei nuovi casi negli ultimi sette giorni ogni 100.000 abitanti in tutti i distretti dell’Ausl della Romagna, con le zone di Faenza e Ravenna particolarmente colpite dai contagi rispetto al resto della Romagna.

Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid in crescita rispetto alla scorsa settimana e in totale sono ricoverati 207 pazienti: tra questi 7 sono ricoverati in terapia intensiva. Lievemente in crescita il numero dei decessi rispetto a settimana scorsa. Sul territorio ravennate si registrano 2704 nuovi casi (la settimana scorsa erano 3033) e sono attualmente presenti 3713 casi attivi. Nella settimana di riferimento si sono registrati ben sei focolai nelle cra.