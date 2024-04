Calcio in lutto, è morto Natale Bianchedi: insieme a Sacchi creò il Milan degli "Immortali"

Lutto per il mondo dello sport romagnolo, e non solo. Si è spento il ravennate Natale Bianchedi che fu tra i protagonisti e i più stretti collaboratori del grande Milan di Arrigo Sacchi. Insieme al mister di Fusignano, Bianchedi in qualità di osservatore contribuì a costruire la squadra divenuta nota ai tifosi rossoneri come il Milan degli 'Immortali'. Bianchedi infatti girava il mondo per valutare e selezionare giocatori e tra i suoi colpi ci sarebbe stato anche l'olandese Frank Rijkaard.