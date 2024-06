“Calciomercato-L’originale” di Sky sport approda a Milano Marittima: trasmissione in diretta dalla Rotonda

Dopo l’Open di Golf e il passaggio del Tour de France, a Cervia continuano gli appuntamenti con il grande sport. Per una settimana Milano Marittima sarà tappa del tour della trasmissione “Calciomercato-L’originale”, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now. Il programma, che quest’anno sarà interamente in tournée dalle principali località turistiche, ha scelto Cervia Milano Marittima come cornice nella prima settimana di luglio.

Da lunedì 1 a venerdì 5 luglio sarà possibile partecipare al programma, trasmesso in diretta tutte le sere dalla Rotonda Primo maggio secondo il seguente calendario: lunedì 1, martedì 2 e venerdì 5 luglio dalle 23.30, dopo le partite degli Europei, che il pubblico potrà seguire sul maxischermo posizionato in viale Gramsci; mercoledì 3 e giovedì 4 luglio la trasmissione andà in onda dalle 23.00. Giovedì 4, inoltre, alle ore 21 è in programma il concerto di Alessandro Bonan, autore e interprete anche della nuova canzone “Un’emozione a pelle”.

Le trattative tra società, calciatori e allenatori saranno al centro del programma, grazie agli aggiornamenti continui e ai contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, pronta a svelare tutti i retroscena, gli incontri e le indiscrezioni. Sera dopo sera, saranno tanti gli ospiti che si alterneranno nel programma, che seguirà da vicino anche l’Europeo di Germania 2024.

Durante la trasmissione inoltre si parlerà molto della città, grazie alla messa in onda di “pillole” registrate nei punti strategici di Cervia (tra cui la Salina, l’Adriatic Golf Club, la Casa delle Aie, il Borgomarina, la spiaggia) e di interviste a personaggi locali per la rubrica “Tutta la città ne parla”.