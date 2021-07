Caldo afoso, notte tropicale in Romagna: sfiorati i 30 gradi nel ravennate

E' stata una notte tropicale quella tra domenica e lunedì in Romagna, con poco refrigerio e tanta afa. A mezzanotte la stazione meteorologica dell'Arpae ha registrato a Ravenna città una temperatura di ben 27°C, con minima di 24,7 gradi alle 5. Leggermente meglio sul mare, dove a Marina di Ravenna la colonnina di mercurio è oscillata intorno ai 24°C a cavallo della mezzanotte. La stazione meteorologica di Fosso Ghiaia, sempre a mezzanotte, ha registrato una temperatura di 23,8 gradi.

Tra lunedì e martedì di sole se ne vedrà poco, ma farà ancora parecchio caldo, con condizioni di disagio bioclimatico. Il cielo sarà infatti velato per nubi alte e condizioni di afa dovute a correnti sud-occidentali calde e umide in quota. Non si esclude la possibilità di temporali a macchia di leopardo. Dopodichè ci sarà un'altra ondata di caldo, con picchi di temperatura oltre i 35°C.