Cambia la viabilità e la sosta in alcune strade del centro città

Tra il 25 e il 28 agosto, se le condizioni meteo lo consentiranno, in alcune strade dell’area Centro Urbano saranno realizzati interventi di modifica della circolazione e della sosta, in attuazione del primo stralcio del “Piano particolareggiato del traffico per modifiche alla viabilità di alcune strade limitrofe a via Faentina nel centro abitato di Ravenna”, richiesto dai residenti, valutato positivamente dal consiglio territoriale “Centro Urbano” e approvato con deliberazione dalla giunta Comunale. In ogni caso si tratta di provvedimenti sperimentali, al fine di valutare gli effetti della loro attuazione. Le strade coinvolte sono: via Caprera, via Don Mesini, via Centofanti, via Toscana, via Lazio, via Umbria, via degli Spreti. A completamento degli interventi verrà impedita la svolta in via Enrico Pazzi ai veicoli provenienti dal centro città (via Maggiore) e da via Canalazzo.

I cittadini residenti nelle strade interessate stanno ricevendo in questi giorni una comunicazione dell’Amministrazione comunale, nella quale vengono illustrati gli interventi nel dettaglio, raccomandando la massima attenzione riguardo l’attuazione del provvedimento e successivamente di circolare secondo i previsti nuovi sensi di marcia, che saranno indicati da specifica segnaletica. L’Amministrazione Comunale confida nella collaborazione di tutti per ottenere, con questo provvedimento, un più corretto utilizzo dello spazio pubblico e un miglioramento della qualità ambientale.

In particolare gli interventi in programma sono i seguenti:

- Via Caprera (nel tratto compreso fra via Faentina e via Quarto): senso unico di marcia in direzione di via Quarto; la sosta sarà vietata su ambo i lati della strada

- Via Don G. Mesini: senso unico di marcia in direzione di via Cicognani; la sosta sarà consentita su ambo i lati

- Via Centofanti (nel tratto compreso fra via Marche e via Degli Spreti): senso unico di marcia in direzione di via Degli Spreti; la sosta sarà consentita su ambo i lati

- Via Toscana (nel tratto compreso fra via Marche e via Degli Spreti): inversione del senso di marcia; il nuovo senso unico di marcia sarà in direzione di via Degli Spreti e la sosta sarà consentita su ambo i lati

- Via Lazio: senso unico di marcia in direzione di via Degli Spreti; la sosta sarà consentita sul lato civici pari e sarà vietata sul lato civici dispari

- Via Umbria: senso unico di marcia in direzione di via Marche; la sosta sarà consentita sul lato civici dispari e sarà vietata sul lato civici pari

- Via Degli Spreti (nel tratto compreso fra via Centofanti e via Toscana): la sosta sarà consentita sul lato civici pari e sarà vietata sul lato civici dispari

- Via Degli Spreti (nel tratto compreso fra via Toscana e via Umbria): senso unico di marcia in direzione di via Umbria; la sosta sarà consentita sul lato civici pari e sarà vietata sul lato civici dispari

- Via Degli Spreti (nel tratto compreso fra via Enrico Pazzi e via Umbria): senso unico di marcia in direzione di via Umbria; la sosta sarà consentita sul lato civici dispari e sarà vietata sul lato civici pari.

A completamento dell’intervento verrà impedita la svolta in via Enrico Pazzi ai veicoli provenienti dal centro città (via Maggiore) e da via Canalazzo. Per eventuali richieste di chiarimenti si può scrivere a assmobilita@comune.ra.it e viamaggiore@comune.ra.it.

