Cambiamenti climatici ed eventi estremi: una conferenza con il meteorologo Randi

Venerdì 15 marzo, alle 16, nell’Aula Magna del Liceo di Lugo si terrà una conferenza organizzata dall'Università per adulti di Lugo dal titolo “Cambiamenti climatici ed eventi estremi: la situazione attuale e gli scenari futuri”, con relatore Pierluigi Randi, presidente Ampro (Ass. Meteo Professionisti) e consulente Agenzia Nazionale Italia Meteo.

In questo appuntamento si esploreranno da vicino gli impatti sempre più evidenti che il riscaldamento globale sta avendo sul nostro Paese. Dalle coste del Mediterraneo alle cime delle Alpi, l'Italia è teatro di cambiamenti climatici che minacciano la sua biodiversità, la sua agricoltura e la sua economia. Si analizzeranno i dati scientifici più recenti che mostrano un aumento delle temperature senza precedenti, una maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi (alluvione e tornado del 2023) e un cambiamento nei regimi delle precipitazioni. Attraverso studi di caso e testimonianze dirette, si esploreranno gli impatti sui settori chiave dell'economia italiana, come l'agricoltura, la salute e la gestione delle risorse idriche. Ma si parlerà anche di misure di adattamento e mitigazione che possono essere adottate a livello locale e nazionale per affrontare questa sfida senza precedenti e costruire un futuro più resiliente e sostenibile per l'Italia e le generazioni future.