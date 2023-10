Cambiamenti climatici, Mercalli: "Ravenna a rischio per l'innalzamento dei mari"

I cambiamenti climatici sono una realtà che stiamo già vivendo e, se non facciamo nulla, potrebbero portarci verso scenari catastrofici. Un intenso dialogo di quasi due ore si è svolto mercoledì sera al Teatro Rasi di Ravenna: protagonisti il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, e il climatologo Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana. Al centro della serata ci sono stati appunto il cambiamento climatico, le sue conseguenze e le possibili soluzioni. L'appuntamento ha poi offerto spunti di riflessione anche su temi sensibili per la comunità di Ravenna, come il consumo di suolo e quello della produzione di energia, dal progetto Agnes al rigassificatore.

Il sindaco De Pascale è partito proprio dalla recente ondata di caldo che ancora nel mese di ottobre sta attanagliando non solo il Ravennate, ma gran parte del Paese. "Com'è possibile che davanti a quello che stiamo vivendo siano ancora forti le spinte di chi nega il cambiamento climatico?", ha chiesto il primo cittadino a Mercalli. Il divulgatore scientifico piemontese è partito dunque dal problema del riscaldamento globale "Lo conosciamo da più di 100 anni". Infatti già a fine 800 uno scienziato svedese calcolò che con l'utilizzo del carbone la Terra si sarebbe gradualmente scaldata.

Lo scenario globale

La presenza di CO2 sul nostro Pianeta è arrivata a livelli preoccupanti. Attraverso attente misurazioni svolte nel Polo Sud sappiamo di aumenti e diminuzioni calcolati fin da 800mila anni fa. "Concentrazioni di CO2 che in tutti questi millenni non avevano mai passato i 300 ppm" (parti per milione, ndr), ma che nel corso del Novecento sono poi schizzate a 423 ppm. Si calcola che siano stati 54 i miliardi di tonnellate di CO2 emesse nel 2023 nel pianeta. "L'anno più caldo della storia sarà questo", afferma Mercalli. "Come si fa a negare tutto questo?", si domanda il meteorologo. "I negazionisti hanno varie ragioni, prima di tutto di interesse economico. Le grandi compagnie petrolifere fanno di tutto per depistare". A questo poi si aggiunge secondo Mercalli "l'indifferenza" di chi vuole scansare il problema.

Adattamento, mitigazione e impegno dei Paesi e della comunità internazionale. De Pascale chiede "Quali sono le azioni fondamentali che vanno messe in campo?". La risposta di Mercalli è inequivocabile: "Le mitigazioni o le fanno tutti o non servono a niente". Il climatologo ragiona poi sul "rimbalzo" che c'è sul tema tra Paesi Occidentali e Orientali. Per questo Mercalli propone: "Facciamo noi il primo passo, tagliamo il superfluo. Non significa tornare al Medioevo". Come spiega il divulgatore scientifico, "Le scelte di oggi possono cambiare il nostro futuro". Applicare l'Accordo di Parigi e azzerare le emissioni entro il 2050 significherebbe, continua Mercalli, restare in uno "scenario prudente" che vede un innalzamento di 2 gradi della temperatura del Pianeta entro fine secolo. Altrimenti si potrebbe andare verso lo "scenario catastrofico", con un innalzamento della temperatura fino a 5 gradi e potenziali conseguenze disastrose. "Dobbiamo adattarci: il riscaldamento globale è già in atto", prosegue il climatologo. Al momento attuale "siamo lanciati sulla linea rossa. E due guerre in atto non aiutano a rallentare le emissioni". Ad aiutare il nostro Paese potrebbero esserci gli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione: "Se li applicassimo saremmo a cavallo".

Energia: dal nucleare alle rinnovabili

Fondamentale è poi il tema dell'energia. Recentemente si è infatti parlato della possibile realizzazione di una centrale nucleare a Milano. "Quando sento certe dichiarazioni mi viene la pelle d'oca", confessa Mercalli, che riconosce il bisogno di produrre fonti energetiche, ma "il nucleare a fissione ha fatto il suo tempo, ha mostrato punti deboli che ha. Nel mondo rappresenta solo il 10 per cento della produzione energetica, ha costi enormi, noi non abbiamo uranio, il rischio di incidente per quanto lo puoi andare a minimizzare c'è". Inoltre le siccità sempre più frequenti metterebbero in difficoltà eventuali centrali nucleari che hanno bisogno d'acqua per il proprio processo produttivo.

Si discute quindi di energie rinnovabili. "Oggi hanno dei limiti", ammette Mercalli. In questo momento rappresentano il 15% della produzione mondiale: "E' una scalata enorme" quella per sostituire le fonti fossili. C'è poi il problema "dell'intermittenza delle fonti rinnovabili. Solo l'idroelettrico si può regolare". Alla base di tutto ci sarebbe un problema ancora non risolto, per Mercalli, quello dello "stoccaggio dell'energia rinnovabile". E l'idrogeno? "Potrebbe essere una risorsa", concede il climatologo. In ogni caso "la transizione energetica non sarà una passeggiata, ma sarà da fare per non andare verso un mondo infernale".

Innalzamento dei mari

Poi si è affrontato un tema che tocca da vicino Ravenna e tutta la costa romagnola: quello dell'innalzamento dei livelli del mare. Un fenomeno che avviene "perché le acque si scaldano" e perché "ci sono i ghiacciai che fondono". La Groenlandia è già molto in difficoltà a tal proposito: "Se una fetta di Groenlandia va giù, il mare si alza di un metro in una settimana", avverte Mercalli. Attualmente già si assiste a un incremento dei livelli marini di +4,6 millimetri l'anno e se si operassero le necessarie mitigazioni si andrebbe comunque verso un innalzamento dei livelli di mezzo metro entro fine secolo. Tuttavia nello scenario peggiore il livello del mare potrebbe alzarsi anche di oltre un metro. Per Mercalli occorre quindi iniziare ad adattarsi a questi cambiamenti, "escogitando delle soluzioni di protezione almeno per i luoghi che lo meritano, come Ravenna e Venezia. Ma una parte di territorio dobbiamo essere pronti ad abbandonarla". E continua: "Invece di pensare alle centrali nucleari, se io fossi al Governo penserei a un grande piano di adattamento per questo tipo di rischi".

L'alluvione in Romagna

De Pascale affronta poi il tema dell'alluvione: "La dinamica dell'evento che ha colpito il nostro territorio non è nuova - afferma il sindaco, ricordando le testimonianze storiche dell'alluvione del 1636, avvenuto anche allora in maggio - I Fiumi Uniti a maggio hanno retto all'urto dell'alluvione, ma tante altre opere idrauliche si sono rivelate pesantemente sotto scala". Una dinamica quindi conosciuta, ma con una quantità di acqua del tutto inedita. "Oggi abbiamo il dovere di pensare alle mitigazioni, ma serve anche una strategia di adattamento. Questo per noi significa partire dalla collina, un territorio spopolato che vede il sistema di irreggimentazione delle acque abbandonato". Una strategia che per il sindaco richiede anche una "gerarchia di priorità rispetto alla sicurezza idraulica del territorio". Servono anche "scelte coraggiose e importanti" su nuove opere, delocalizzazioni, allargamento del letto dei fiumi, innalzamento degli argini, potenziamento della rete di bonifica. Oltre il tema degli indennizzi serve insomma "una strategia complessiva". "Il piano non si scrive da solo" e come precisa Mercalli "non può farlo un solo comune".

Il cambiamento climatico estremizza i fenomeni violenti. "Se nel 1636 avevamo piogge in grado di arrivare a 3 metri negli edifici di Ravenna, nel 2036 arriveremo a 3 metri e mezzo, poi a 4". La pianura Padana rimarrà "sempre soggetto a questo tipi di rischi", precisa il climatologo. Ma un problema è anche quello delle urbanizzazioni: "Abbiamo visto attraverso i droni le immense lottizzazioni di villette a schiere fatte 30 anni fa. Quelle forse potevamo evitarle o farle in un altro posto". L'insegnamento da tratte secondo Mercalli è da un lato "progettare ingegneria idraulica d'avanguardia", dall'altro porre una "riflessione su una legge sul consumo di suolo". "Meno aggiungiamo su questo territorio e meglio è", aggiunge il divulgatore scientifico, ricordando la lentezza della politica rispetto ai cambiamenti del clima e agli eventi catastrofici: "Siamo lenti a reagire".

Soluzioni: "Dobbiamo cambiare le nostre abitudini"

Ci sono però delle soluzioni ai problemi causati dal riscaldamento globale. "La politica deve fare la sua parte", sottolinea Mercalli, ma "un buon 50% del problema può essere risolto dai nostri comportamenti individuali". Energie rinnovabili ed efficienza energetica sono i primi due passi da compiere. La riqualificazione energetica delle case è il primo step da superare: "Le nostre case sono dei colabrodo. Dobbiamo tappare i buchi, ne guadagna moltissimo anche la bolletta. La casa in classe A dovrebbe diventare l'obiettivo per tutti", spiega Mercalli. Cappotto e vetri tripli sono due degli accorgimenti per evitare dispersioni di calore, a quel punto si può pensare di utilizzare i pannelli solari per produrre energia domestica, aggiunge il climatologo: "Quando dimezzi o arrivi a un risparmio del 90% delle energie che usavi prima quella poca parte che rimane la puoi produrre quasi tutta sul tuo tetto".

Tema centrale è anche quello della mobilità elettrica: "Non è la soluzione di tutti i mali". I mezzi, afferma Mercalli "vanno alimentati con energie rinnovabili e le batterie vanno riciclate". L'ospite tocca anche un altro tema spinoso: quello degli spostamenti aerei, che andrebbero limitati, secondo il meteorologo, il più possibile. Altri elementi della ricetta sono poi quello di "limitare il consumo della carne", proprio a causa delle emissioni prodotte dagli allevamenti, e fermare il consumo di suolo. "Bisogna essere pronti a cambiare le proprie abitudini".