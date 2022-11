Cambio ai vertici dell'Ausl Romagna: Francesca Bravi prende il posto di Altini come direttrice sanitaria

Cambio ai vertici dell’Ausl Romagna. Il direttore sanitario Mattia Altini si è dimesso per approdare a Bologna, dove si occuperà del settore dell’assistenza ospedaliera della Regione Emilia Romagna. Al suo posto è stata nominata Francesca Bravi, attuale direttrice del presidio ospedaliero di Ravenna. L’ufficialità del passaggio di consegne è contenuta all’interno di una delibera dell’Ausl con cui vi è la “presa d’atto delle dimissioni dall’incarico di direttore sanitario di Mattia Altini”. A Bravi spetterà così il compito di affiancare il direttore generale Tiziano Carradori. Per Mattia Altini si tratta di un avanzamento di carriera: il dirigente forlivese è stato alla direzione sanitaria dell’Ausl per un biennio, in precedenza era stato in forza all’Irst di Meldola.