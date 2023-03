Ivano Marescotti continua a farci ridere: una tv con i suoi spezzoni di fianco al feretro

Amici e parenti, ma anche tutta la comunità di Bagnacavallo a lui molto legata, oggi e domani potranno dare l'ultimo saluto a Ivano Marescotti, scomparso all'età di 77 anni dopo una lunga malattia. La camera ardente dell’attore è stata allestita nella Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo (in via Cadorna 14) ed è aperta oggi, martedì, dalle 14 alle 18 e domani, mercoledì, dalle 10 alle 15, orario in cui si terrà un commiato. Verranno raccolte offerte per lo Ior. Alle 16.30 il feretro partirà alla volta di Ravenna per la cremazione.

All'arrivo della salma, a porte ancora chiuse, era presente la moglie Erika Leonelli. A fianco del feretro, tra mazzi di fiori e messaggi di cordoglio, è stato sistemato uno schermo sul quale vengono proiettati alcuni spezzoni di film e opere teatrali del compianto attore, che in questo modo, nonostante la scomparsa, continua a far divertire tutti. E siamo sicuri che lui - che come ha raccontato la moglie era solito dire "Non ho paura della morte, ho paura di morire" - avrebbe apprezzato.

