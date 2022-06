Paura al Porto San Vitale: camion si schianta contro un treno merci, 4 feriti in ospedale

Grande paura al Porto San Vitale nel tardo pomeriggio di martedì dove, attorno alle 17.40 all'ingresso del Tcr, un camion si è scontrato contro un treno merci che fa servizio al porto. Non è ancora chiaro il perchè il camion non si sia fermato al segnale di stop luminoso (in quel tratto non ci sono sbarre che delimitano i binari), fatto sta che nel contatto tra i due mezzi pesanti il camion si è ribaltato e la cabina è finita contro la rete che delimita lo spazio dei binari. Fortunatamente il treno procedeva a una velocità molto bassa.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna, la Polizia di frontiera e il 118 con due ambulanze ed elicottero. Ad avere la peggio è stato il camionista, portato all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Stesso ospedale di destinazione per i tre macchinisti che si trovavano a bordo del treno, che hanno riportato traumi più lievi.