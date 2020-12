Camion dei pompieri si ribalta di ritorno da un incidente: 3 feriti in ospedale

Proprio nella ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco, un brutto incidente ha coinvolto un mezzo dei pompieri. Venerdì mattina, poco prima delle 9.30, un camion dei Vigili del fuoco di Faenza stava rientrando da un incidente a Brisighella percorrendo la Brisighellese in direzione della città manfreda quando, giunto all'altezza del km 93 in località Errano, è finito sul ciglio destro della strada e, nel tentativo di rimettersi in carreggiata, si è ribaltato su un fianco.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, che hanno prestato le prime cure ai tre pompieri a bordo del mezzo poi portati in ospedale a Faenza, anche se fortunatamente per nessuno di loro sembrerebbero essere stati accertati traumi importanti. Dietro al camion ribaltato viaggiava un secondo mezzo con a bordo due pompieri, rimasti illesi. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri di Faenza insieme alla Guardia di finanza manfreda e ad altri Vigili del fuoco in soccorso. Attualmente la Brisighellese è completamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in località Errano.

Foto Massimo Argnani