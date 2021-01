Camion che trasporta vino in fiamme in autostrada: traffico in tilt

Lunghe code nel pomeriggio di mercoledì sull'autostrada A14 in direzione Bologna, all'altezza del km 71. Tra i caselli di Forlì e quello di Faenza, intorno alle 15 si è creata una coda di 5 chilometri di veicoli a causa di un camion in fiamme. Non si sono registrati feriti, due pattuglie della sottosezione Polizia stradale di Forlì hanno effettuato i rilievi di legge per capire cosa sia successo.

Dalle prime informazioni, pare che le fiamme che hanno avvolto il camion - un autoarticolato polacco che trasportava vino verso la Germania - si siano sprigionate a causa di un surriscaldamento dei freni del rimorchio. Sul posto anche tre squadre del comando dei Vigili del fuoco di Forlì per spegnere l'incendio. L'autostrada è rimasta completamente chiusa fino alle 16, la situazione è poi tornata alla normalità verso le 17.