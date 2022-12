Camion finisce fuori strada: statale Adriatica chiusa per recuperarlo

Per consentire il recupero di un mezzo pesante uscito di strada, la statale 16 Adriatica nel territorio comunale di Alfonsine verrà chiusa al traffico martedì pomeriggio dalle ore 17:45, nel tratto compreso fra la rotatoria della variante della statale al km 0 e l’intersezione con via Fiumazzo verso Voltana. Deviazioni su via Torretta e via Bentivoglio per il traffico leggero, mentre i mezzi pesanti verranno deviati verso Lugo o la strada provinciale 10 Longastrino/Filo ripercorrendo la SS16var. La Polizia locale dell'Unione della Bassa Romagna raccomanda di prestare attenzione.