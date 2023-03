Camionista si ribalta su un fianco mentre viaggia: incidente nella notte

Un altro incidente si è verificato all'alba di questa mattina poco prima di quello di Faenza, in cui un giovane è finito in gravi condizioni dopo essere stato travolto in bicicletta. Erano da poco passate le 5 quando un camionista, a Lugo, stava viaggiando sulla provinciale Bagnara dalla Naviglio verso Villa San Martino. Improvvisamente, poco prima dell'autovelox, ha perso il controllo del mezzo pesante e si è ribaltato su un fianco nel campo laterale alla strada.

Gli automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, insieme a una partenza composta da 5 pompieri dei Vigili del fuoco di Lugo. Il camionista, rimasto sempre cosciente, è stato estratto dai pompieri dall'abitacolo del mezzo e trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Per il recupero del camion e la messa in sicurezza della strada è intervenuto anche personale della Provincia e mezzi specializzati, oltre ai Carabinieri per i rilievi di legge.