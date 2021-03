Camion si ribalta in un campo: ferito soccorso dall'elicottero del 118

Brutto incidente stradale all'alba di lunedì mattina a Ca' di Lugo. Intorno alle 7.30 un camionista ucraino che stava viaggiando su via Sant'Andrea, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia locale della Bassa Romagna, si è ribaltato su un fianco in un campo sul lato destro della strada.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco che hanno aiutato il camionista, rimasto sempre cosciente, a uscire dalla cabina del pesante mezzo, e i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Il camion verrà rimosso dalla strada con l'ausilio di una gru, i rilievi sono gestiti dalla Polizia locale della Bassa Romagna. Nel sinistro non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Foto Massimo Argnani