Camion si ribalta e perde il carico: strada chiusa, traffico in tilt

Traffico in tilt giovedì mattina su via della Chimica, dove intorno alle 9.45 un camion che viaggiava dal Pala de Andrè verso la rotonda Mattei ha colpito una cuspide stradale e, nel tentativo di rimettersi in carreggiata, si è ribaltato sul fianco sinistro. Il camionista fortunatamente ne è uscito illeso e ha allertato i soccorsi. Sul posto si è precipitata la Polizia stradale di Ravenna per i rilievi di legge insieme alla Polizia locale che ha gestito la viabilità e la chiusura della strada, visto che il materiale trasportato dal camion - feldspato - rovesciatosi sulla carreggiata l'aveva resa scivolosa e quindi pericolosa.