Era riverso sul volante nel parcheggio dell'area di servizio: morto un camionista di 63 anni

Sul posto sono giunti i medici del 118, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco per aprire il camion. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Tragedia nell'area di servizio ravennate. Venerdì, intorno a mezzogiorno, è stato dato l'allarme nell'area di servizio Sant'Eufemia sulla A14bis in direzione Bagnacavallo, dove all'interno di un camion parcheggiato è stato notato un uomo riverso sul volante che non dava segni di vita. Subito sono stati allertati i soccorsi e sono giunti sul posto ambulanza e automedica del 118, la Polizia Stradale di Ravenna e i Vigili del Fuoco di Ravenna per procedere all'apertura del veicolo.

Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del camionista, un cittadino bulgaro di 63 anni residente in Lombardia. Da un primo controllo effettuato dalla Polizia Stradale, l'uomo sembrerebbe morto per cause naturali, forse a causa di un malore. Verranno comunque svolti ulteriori accertamenti.

Foto Massimo Argnani