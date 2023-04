Camping di Lido di Classe, il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar. Il gestore: "La stagione non è a rischio"

La tanto attesa riapertura del camping viene 'tormentata' dal contenzioso aperto fra le due società interessate alla gestione dell'area. Il Consiglio di Stato si è infatti pronunciato lo scorso 18 aprile sul ricorso della Iris Park srl relativo alla gestione del campeggio di Lido di Classe e darebbe ragione alla società trentina, ribaltando dunque la decisione del Tar di Bologna del 9 dicembre 2022. Il Consiglio di Stato respingerebbe dunque il ricorso proposto in primo grado dalla società Camping Lido di Classe srl del forlimpopolese Matteo Arrigoni che, si è occupata in questi mesi dei lavori di riqualificazione dell'area e che, proprio nei giorni scorsi, aveva fissato e comunicato la data di riapertura del campeggio.

La nuova sentenza confermerebbe quindi, secondo la ricorrente Iris Park, "il corretto operato del raggruppamento Carabinieri per le biodiversità di Punta Marina" che nel maggio del 2022 aveva revocato l'autorizzazione alla Camping Lido di Classe contestando la mancanza dei requisiti necessari. In questo modo, secondo la società trentina, la sentenza riassegnerebbe la "vittoria del bando" per la gestione "ordinando all’autorità amministrativa di applicare la sentenza". Il tutto, quindi, metterebbe fortemente a rischio l’apertura del campeggio per il 2023. "Cercheremo di capire come poterci muovere a tutela della nostra società e della località, aperti anche ad un incontro con i rappresentanti della Lido di Classe srl per il bene del territorio ma nel rispetto delle leggi", ha fatto sapere la Iris Park.

Arriva immediata la replica della Camping Lido di Classe, la quale sostiene che non sarebbe vero che il Consiglio di Stato abbia assegnato alla società Iris Park la vittoria del bando. "Vero è, invece, come si legge nella sentenza, che il Consiglio di Stato 'definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Iris Park srl, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da Camping Lido di Classe'". Secondo la società romagnola, successivamente alla precedente sentenza del Tar di Bologna che aveva riconosciuto "il possesso dei necessari requisiti di esperienza", contestati dai Carabinieri, la stessa Arma avrebbe "proceduto prima alla aggiudicazione definitiva della gara in favore della Camping Lido di Classe (con verbale del 23 dicembre 2022) e poi alla stipula dell’atto di concessione amministrativa dell’area in data 31 gennaio 2023 ed alla consegna definitiva dell’area stessa in data 9 marzo 2023 per l’effettuazione di tutti i lavori previsti nel progetto presentato in gara dalla Camping Lido di Casse".

Il Tar, inoltre, avrebbe già fissato per il 18 ottobre 2023 l’udienza pubblica per l’esame e la decisione del ricorso presentato dalla Iris Park. "Vedremo se nel frattempo i Carabinieri di Punta Marina confermeranno il prevalente interesse pubblico che deporrebbe nel senso della conferma dell’aggiudicazione e dell’affidamento del bene demaniale alla Camping Lido di Classe - afferma la stessa società - in modo che la località Lido di Classe possa disporre per la prossima imminente stagione estiva della struttura ricettiva la cui riapertura è attesa da tanto tempo". In ogni caso, ribadisce Arrigoni, "la stagione non è a rischio".