Camper fuori dalle scuole per invitare i ragazzi a vaccinarsi contro il Covid

I cittadini dai 12 anni in su, che ancora non si sono vaccinati, potranno accedere senza prenotazione e ricevere la prima dose del vaccino

Sono stati circa 180 i cittadini vaccinati con la prima dose, nel corso della campagna itinerante del camper vaccinale, partita nella nostra provincia nella prima settimana di settembre che ha coinvolto diversi mercati rionali e sagre. Una iniziativa che sta raccogliendo importanti consensi e che si sta rivelando molto importante anche per la funzione informativa nei confronti dei cittadini. Sono tanti infatti quelli che rivolgono agli operatori del camper per richiedere informazioni sul vaccino e sui comportamenti da seguire per evitare il contagio.

I prossimi appuntamenti

Giovedì 16 settembre a Ravenna alla Mensa Sociale della Fondazione S.Rocco (via Renato Serra 33) dalle ore 9,30 alle ore 13,30.

Venerdì 17 settembre a Russi alla “Fira di Sett Dulur” dalle 17 alle 22,30 e sempre alla sagra di Russi anche lunedì 20 settembre dalle 15 alle 21.

Domenica 19 settembre a Riolo Terme in occasione della Sagra provinciale dell’uva dalle 14 alle 20

E’ inoltre in corso di definizione il calendario dei prossimi appuntamenti che vedranno la presenza del camper vaccinale in prossimità di alcuni plessi scolastici della nostra provincia, per invitare i ragazzi alla vaccinazione. I cittadini dai 12 anni in su, che ancora non si sono vaccinati, potranno accedere senza prenotazione e ricevere la prima dose del vaccino. Basterà presentarsi con tessera sanitaria e documento di identità.