Camperisti Lions da tutta Italia a Faenza per fare un dono agli alluvionati

Nei giorni scorsi una delegazione di camperisti afferenti al Lions Club arrivati da diverse regioni d’Italia è arrivata a Faenza per ufficializzare una donazione in favore della popolazione faentina alluvionata. I rappresentanti dell’associazione, accompagnati dal presidente del Lions Club Faenza Host, Giuliano Zama, sono stati ricevuti a Palazzo Manfredi dal vicesindaco Andrea Fabbri, che ha ringraziato gli escursionisti per il gesto di generosità e solidarietà dimostrato nei confronti della popolazione colpita dalle alluvioni di maggio.

Per la delegazione di camperisti, che hanno pernottato nel nostro territorio, è stata l’occasione per visitare le sale storiche di Palazzo Manfredi, la mostra al Museo internazionale delle ceramiche dell’artista Wei Bau, che ha creato opere utilizzando i fanghi delle alluvioni, e il teatro Masini.