C'è la data: riapre il camping di Lido di Classe. "Per la prossima estate avrà anche un ristorante" - FOTO

C'è la data. Finalmente, dopo sei anni, Lido di Classe tornerà ad avere il suo camping. I nuovi gestori - la società Camping Lido di Classe srl -, in attesa di poter aprire già la scorsa estate, stanno continuando con i lavori per ripulire e risanare buona parte dell'area attraverso un programma di ri-naturalizzazione, per far sì che la prossima estate finalmente Lido di Classe torni ad avere il suo campeggio.

Nei mesi scorsi il Tar ha infatti dato ragione ai vincitori del bando dopo la revoca dell'autorizzazione da parte dei Carabinieri, che avevano contestato la mancanza dei requisiti. In seguito sempre il Tar dell'Emilia Romagna ha respinto l'istanza (presentata dalla s ocietà seconda classificata alla gara ) di annullamento del verbale di aggiudicazione definitiva e dell’atto di concessione amministrativa, confermando l'efficacia della concessione e dando via libera all'inizio dei lavori di sistemazione e di riqualificazione del campeggio.

Matteo Arrigoni al lavoro



Come sarà il nuovo camping

"Ormai lo possiamo dire: il camping riaprirà il 1 maggio, se riusciamo addirittura prima, il 25 aprile - spiega Matteo Arrigoni, 22enne di Forlimpopoli che insieme alla sua famiglia si è aggiudicato la gestione dell'area e che gestirà il camping insieme alla fidanzata - I primi lavori che abbiamo fatto riguardano fogne, luci e colonnine. Abbiamo potato gli alberi che erano stati abbandonati a loro stessi e abbiamo sistemato i servizi igienici. A gestirlo saremo io e la mia famiglia insieme a 5 dipendenti. Stiamo lavorando praticamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7!".

Il campeggio, che si chiamerà 'Camping Lido di Classe', ha una superficie di 21.778 metri quadrati affacciata direttamente sul mare, confina con la pineta della Riserva naturale della Foce del torrente Bevano ed è chiamato a svolgere un ruolo di equilibrio tra l’urbanizzazione, la pineta e la spiaggia. "Abbiamo già ricevuto tante richieste di prenotazioni, perché anche quest'anno Lido di Classe ha fatto il "sold out" con gli affitti. Probabilmente apriremo con le prenotazioni dal 10 o 15 aprile - continua il giovane imprenditore - Per quest’anno purtroppo non riusciremo a mettere le case mobili di legno per via dei tempistiche strette, ma dal prossimo sì, daremo la possibilità sia di affittarle che di acquistarle. E sempre la prossima estate apriremo anche il ristorante".