Ha trascorso la sua vita ad aiutare gli esseri umani, e proprio uno di loro l'ha uccisa con un gesto vigliacco. Qualche settimana fa si è spenta a soli sei anni 'Raya' Mandisa Zoraya, cane di razza Rhodesian Ridgeback di proprietà della volontaria di Protezione Civile di Massa Lombarda Cristina. Raya è morta avvelenata dopo aver mangiato alcuni bocconi in un prato in cui era solita correre. La morte della cagnolona, abilitata al soccorso per la ricerca di persone disperse in superficie o travolte da macerie, ha sconvolto tutto il gruppo di volontari.

"Sono tante le ore che si passano assieme agli amici a quattro zampe ed è tanto l’impegno che ci mettono i proprietari nell’addestramento, con il tentativo di mettersi a disposizione della comunità - spiegano dalla Protezione Civile di Massa Lombarda - Era il 10 ottobre del 2021 quando Cristina e Raya superano l’esame regionale di Protezione Civile, diventando operativi nel soccorso di persone disperse in superficie. Cinque anni di dedizione al lavoro, di costante impegno per raggiungere un unico obiettivo: quello di mettersi a disposizione della comunità nel bisogno. Bisogno nel cercare di ritrovare quell’anziano che, andando a funghi, ha smarrito la via del ritorno; bisogno per ritrovare quel bambino che, giocando nel parco, si è allontanato dalla famiglia, quella famiglia che quando gli ritrovi il figlio abbraccia te e il tuo cane facendolo diventare un supereroe. Quei cani da soccorso che oggi vediamo ai telegiornali, sprezzanti del pericolo, cercare vite umane nelle macerie della Turchia. Questi sono cani che meriterebbero tante carezze, carezze e coccole perché loro in cambio non chiedono nient’altro, basta una carezza. Purtroppo ci sono mani e mani, quella della carezza e quella che segna il tuo destino, questa è una mano ignobile che ha il coraggio di cosparge di veleno il prato dove il nostro amico va a correre… E tutto finisce in un lampo. Vogliamo immaginarci Raya correre in quei campi verdi irraggiungibili da quelle mani ignobili. Buon ponte meravigliosa Raya, è stato un onore conoscerti averti nel nostro gruppo e lavorare insieme".

“E’ stata sicuramente una grave perdita, sia a livello affettivo sia per la comunità - riferisce il coordinatore del gruppo Simone Pelliconi - Tutti ci siamo stretti nel dolore di Cristina, con la speranza che questi bruttissimi vili atti non capitino mai più a nessuno”. “L’Amministrazione comunale di Massa Lombarda è sempre stata attenta a questo fenomeno - aggiunge l’assessore alla Protezione Civile Stefano Sangiorgi -. Sul territorio è attivo un sistema per la raccolta tempestiva delle segnalazioni dei cittadini nel caso di ritrovamento di animali deceduti, rinvenimento di esche e bocconi o altro materiale sospetto come lacci o trappole, nonché di casi presunti o effettivi di intossicazioni e avvelenamenti di animali anche selvatici. In tutti questi casi è possibile effettuare la segnalazione alla Polizia locale della Bassa Romagna numero verde 800072525”.

Il corso di primo soccorso veterinario

Proprio a partire dal triste caso di Raya, domenica 26 marzo nella Sala del Carmine è stato organizzato il corso gratuito di primo soccorso veterinario aperto a tutta la cittadinanza e organizzato dal Gruppo Comunale Protezione Civile di Massa Lombarda con il patrocinio del Comune. La docente del corso è la volontaria del gruppo Flavia Condi, medico veterinario esperto in comportamento. Il corso è stato un grande successo, che ha raccolto il plauso degli oltre settanta partecipanti. Le materie trattate sono state diverse: colpo di calore, ferite, traumi, fratture distorsioni e tante altre fino ad arrivare a parlare degli avvelenamenti.

Il G.V.P.C. Massa Lombarda è affiliato a U.C.I.S. Unità Cinofile Italiane da Soccorso Associazione Nazionale, e il corso di primo soccorso veterinario è stato riconosciuto dallo stesso Centro di Formazione. Il gruppo massese di Protezione Civile ha all’interno della sua associazione una sezione dedicata alla cinofilia, con unità di soccorso per la ricerca di persone disperse in superficie o travolte da macerie.

“A scuola con la protezione Civile”

Oltre a questo, il G.V.P.C. Massa Lombarda ha programmato una serie di incontri con l’obiettivo di fare conoscere ai ragazzi il sistema di Protezione Civile, far apprendere il significato di essere volontari, presentare materiali e mezzi utilizzati nei vari scenari emergenziali, simulare un intervento d’emergenza. Il progetto, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il polo didattico IC Francesco D’Este, ha anche l’obiettivo di sviluppare una adeguata sensibilità ai temi della salvaguardia del territorio e dell’ambiente, oltre a richiedere iniziative di natura sociale e didattica finalizzate a diffondere la cultura della prevenzione e ad orientare i comportamenti per la tutela della persona in caso di emergenza.

L’iniziativa è rivolta alle seconde delle scuole secondarie di primo grado, “poichè a quell’età è più facile - dichiarano gli organizzatori - trovare alunni dove tale sensibilità è ancor di più alimentata da una sana curiosità”. I ragazzi hanno interagito con entusiasmo ed interesse con i volontari preposti nelle spiegazioni degli scenari emergenziali. Dopo un’ora di didattica con la proiezione di slide si è passati nelle aree esterne, in cui gli alunni hanno partecipato attivamente alla dimostrazione pratica di come intervenire ad un’esondazione di corso d’acqua mediante il passaggio di sacchi di sabbia e adottando le opportune operazioni di contenimento per eventuali disagi dovuti agli allagamenti. Al termine delle prime due fasi, gli studenti hanno avuto modo di interagire con le unità cinofile da soccorso del gruppo di Massa Lombarda e di Fusignano. In questo caso si è simulato uno scenario di ricerca di persone disperse in superficie.

“Sono convinto che questo progetto di natura sociale ed educativa - riferisce l’assessore Stefano Sangiorgi - sia finalizzato a diffondere la cultura della protezione civile nel comportamento dei più giovani. Rinnovo i ringraziamenti ai ragazzi della protezione Civile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che ancora una volta hanno dimostrato la loro sensibilità nell’essere presenti sul territorio”.

I primi due incontri hanno visto oltre che alla presenza delle autorità locali, la partecipazione e collaborazione dei volontari dei gruppi comunali di Bagnacavallo, Fusignano e Conselice. I prossimi appuntamenti con le scuole si terranno il 5 maggio presso le scuole medie di Villanova,il 19 maggio presso le scuole medie di Bagnacavallo e il 20 maggio all' IC Foresti F. di Conselice, dove, oltre ai gruppi comunali di Protezione Civile, saranno presenti anche volontari della Pubblica Assistenza di Alfonsine.