Scovato dal cane antidroga: nel marsupio aveva 145 grammi di hashish e un manganello

Nella giornata di mercoledì la Guardia di Finanza di Ravenna ha individuato un uomo, di origine senegalese, appena arrivato in città trasportando all’interno del suo marsupio circa 145 grammi di hashish. I finanzieri della Squadra Cinofili del Gruppo di Ravenna, nel corso di un controllo finalizzato alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, sono entrati in azione nei pressi della stazione ferroviaria a seguito della segnalazione del cane antidroga Lucky. Le Fiammme Gialle hanno quindi proceduto a un’accurata ispezione dell'uomo, attraverso la quale hanno trovato tre panetti di hashish, un bilancino di precisione e un manganello telescopico. I finanzieri hanno immediatamente effettuato l’arresto del presunto pusher, subito dopo convalidato dall’Autorità Giudiziaria. A seguito della prima udienza del giudizio per direttissima, tenutasi mercoledì pomeriggio, nei confronti dell'uomo è stato disposto l’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria in attesa della prossima udienza.