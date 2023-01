Sentono un latrato e salvano tre cani dall'annegamento: disavventura a 4 zampe a lieto fine

Disavventura "a 4 zampe" nell'ondata di maltempo che lunedì ha colpito tutto il ravennate. I Vigili del fuoco lunedì mattina hanno tratto in salvo tre cani che rischiavano di annegare a Lido di Dante. Ad accorgersi di quanto successo sono stati Roberta Donzellini e il marito Gianni Rosetti, e a raccontare l'avvenuto è il fratello di quest'ultimo, Luca Rosetti.

"Mio fratello e sua moglie erano con il loro cane nei pressi del ponte Bailey in via Marabina - spiega Luca - Il fiume era in piena, l'acqua aveva invaso anche l'area golenale per oltre 50 centimetri allagando i capanni presenti. Poco dopo hanno sentito il latrato insistente di alcuni cani e hanno capito che gli animali probabilmente si trovavano in qualche recinto e rischiavano di annegare".

Prontamente la coppia ha chiamato i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti velocemente salvando i tre cani, arrivati a terra leggermente spaventati ma in ottimo stato, poi custoditi per un paio d'ore da Gianni e Roberta e infine trasferiti al canile municipale dal mezzo degli "Amici degli Animali" grazie anche all'aiuto dell'animalista Francesca Santarella e della Polizia locale.

"Dopo questa esperienza credo che, nel caso non fosse già previsto, si debba vietare la possibilità di ricovero incustodito di qualsiasi animale nelle zone golenali - dice Luca - Credo che le aree golenali dovrebberero essere state sgombre da sempre, perché servono in caso di eventi eccezionali affinché l'acqua alta o le fiumane possano scorrere liberamente evitando le esondazioni o le rotture degli argini causati da queste strutture fisse o boschi interi cresciuti a causa delle gravi e annosesncate manutenzioni. Come al solito si attenderà il disatro per cercare i rimedi... e chi sarà a pagare per queste gravissime mancanze?".