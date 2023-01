Paura dentro al canile comunale: cane si libera e azzanna un bimbo

Un grave incidente si è verificato martedì pomeriggio al canile comunale di Ravenna, in via Romea Nord. Poco prima delle 15, un bambino di circa 10 anni che si trovava all'interno della struttura insieme alla mamma è stato aggredito da un cane. Ancora da chiarire le circostanze della vicenda. Stando alle prime informazioni, l'animale si sarebbe avventato sul bimbo e lo avrebbe azzannato. Dopo averlo morso in diverse parti del corpo, il cane è stato finalmente bloccato e allontanato dagli operatori della struttura.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 con elicottero e ambulanza. Il bambino, rimasto sempre cosciente, avrebbe riportato ferite di media gravità ed è stato quindi trasportato in ambulanza all'ospedale di Ravenna. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'accaduto, anche gli agenti della Polizia Locale di Ravenna