Canottaggio, piazzamenti per i ravennati agli Italiani di Società e al Trofeo dei Giovani

Tre gare in una nel weekend remiero nazionale, e tre bei piazzamenti per la Canottieri Ravenna. Ad Eupilio, sul lago di Pusiano, da venerdì 15 a domenica 17 settembre si sono infatti svolte tre competizioni a livello nazionale: il Campionato Italiano di Società, dedicato a tutti gli atleti che non hanno vestito la maglia azzurra nel 2023; il Trofeo dei Giovani, riservato alle rappresentative giovanili regionali; il Meeting Nazionale Allievi e Cadetti, sempre dedicato ai giovani non agonisti che hanno gareggiato con i colori delle proprie società di appartenenza. Per la Canottieri Ravenna niente medaglie ma tre buoni piazzamenti dei propri giovani che fanno ben sperare per il futuro.

Nella gara clou del weekend, il Campionato Italiano di società, la Canottieri Ravenna conquista il tredicesimo posto con il quattro di coppia maschile Under 17. Bel percorso per Il quartetto biancazzurro, composto da Christian Vittori, Emanuele Palacio, Lorenzo Cinque e Nicola Sansovini che giunge quinto in batteria qualificandosi per la semifinale. Solo i primi quattro classificati di ogni semifinale si qualificano per la finalissima e la gara è molto tirata: mentre Rowing Club Genovese e Caprera riescono a prendere un po’ di vantaggio, Mestre, Ravenna e Lario dopo avere combattuto per tutti i duemila metri punta a punta piombano sul traguardo praticamente assieme. Il fotofinish premia Mestre e Lario, con il quartetto romagnolo che resta fuori dalla finale per un secondo. L’equipaggio romagnolo nonostante sia stremato ha ancora una regata da disputare, la finale B, e la chiude al quinto posto, vale a dire il tredicesimo complessivo. Un ottimo piazzamento per un giovanissimo equipaggio Under 17.

Gli altri due piazzamenti sono ottenuti dal giovane Giacomo Cascino. Il primo arriva nel Meeting Nazionale Allievi e Cadetti, dove nella gara del singolo Cadetti, vinta dalla Pro Monopoli il canottiere ravennate si ferma ai piedi del podio. Stessa posizione nella stessa gara effettuata con i colori dell’Emilia Romagna: il Trofeo delle Regioni. Ottavo posto, infine, per Simone Conti nella sua batteria del singolo Under 17.