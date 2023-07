Da Como la solidarietà del cantautore Luca Ghielmetti per gli alluvionati di Faenza

Anche da lontano si può dare una mano. È il messaggio che arriva dalla provincia di Como dove il cantautore Luca Ghielmetti si è attivato per dare una mano a una terra che gli è cara – la moglie Francesca Melandri è di Faenza – e che è stata duramente colpita. Il modo più semplice e naturale per farlo è un concerto legato a un progetto mirato che riguarda l’associazione Piccola Betlemme di Faenza, organizzazione di volontariato che offre pasti alle persone in situazione di particolare fragilità. Nell’ultimo periodo anche alluvionati, senza tetto, forze dell’ordine e volontari.

Il concerto di venerdì 7 luglio alle 20.30. nella sala “Enrico Musa” dell’Associazione Carducci di Como con protagonisti Luca Ghielmetti (chitarra e voce), Marco Brioschi (tromba), Alfredo Ferrario (clarinetto), Bruno Giordana (piano) è stato organizzato per raccogliere fondi a sostegno dell’attività della associazione Piccola Betlemme che necessita con urgenza di una cella frigorifera per conservare gli alimenti freschi che riceve dai donatori.

“Io sono una faentina lontana – dice Francesca Melandri - Da quasi 20 anni vivo in Lombardia in provincia di Como con mio marito Luca Ghielmetti farmacista e cantautore. Dopo le alluvioni che hanno colpito Faenza, ci siamo attivati con l’aiuto di Proloco, associazioni e volontari delle nostre zone per inviare numerosi furgoni di aiuti di ogni genere distribuita da persone molto attive sul territorio faentino come Sabrina del Bar Circolo dei Fiori, Amici di Paride e La Piccola Betlemme, che ha bisogno di una cella frigorifera per poter conservare i prodotti, mentre cresce la sua attività per andare incontro a chi è stato vittima della catastrofica alluvione”.

Durante l’evento verrà creato un collegamento da Como con La Piccola Betlemme e ci sarà l’intervento di Andrea Fabbri, vicesindaco di Faenza.