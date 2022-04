Cantiere bellezza, inaugurato il murales dell’ospedale di comunità di Cervia

Nella mattina di venerdì è stato inaugurato il murales dell’Ospedale di comunità San Giorgio di Cervia, un’opera di arte urbana che abbellisce le facciate esterne della struttura. La valorizzazione dell’edificio si inserisce all’interno del progetto “Cantiere bellezza”, che dopo aver abbellito l’Emporio Solidale, il Condominio Solidale e la Torretta di E-Distribuzione nella rotonda in via Scavi Archeologici, ora ha trasformato in un’opera artistica anche l’esterno dell’ospedale.

"In particolare le immagini sono un omaggio ai medici, agli infermieri e a tutto il personale delle strutture sanitarie che in questi anni di pandemia si sono prodigati al di là del loro dovere professionale e hanno rischiato quotidianamente la vita per salvare le persone - afferma l'Amministrazione di Cervia - Nelle pareti sono raffigurate le farfalle che volano sui fiori. Per gli antichi greci “psyché” significa anima, ma anche farfalla. Questo lavoro, attraverso il simbolo della farfalla, è un omaggio alla rinascita e alla libertà. Un'esortazione al cambiamento dell'animo umano, verso una trasformazione e una crescita migliore e collettiva". L’opera è stata realizzata dall’artista Kiki Skipi con la direzione artistica di Marco Miccoli di Bonobolabo.

All’inaugurazione erano presenti Massimo Medri Sindaco di Cervia, Cesare Zavatta Assessore alla cultura Comune di Cervia; Bianca Maria Manzi Assessore alla sanità Comune di Cervia; Roberta Mazzoni Direttore del Distretto sociosanitario dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi; Daniela Poggiali Dirigente Progetti di valorizzazione Comune di Cervia e Marco Miccoli Direttore artistico di Bonobolabo. Inoltre i ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Cervia IPSEOA “Tonino Guerra” hanno allestito un rinfresco per i presenti.

L’Assessore alla Cultura Cesare Zavatta: “L’opera esprime il senso di gratitudine che Cervia prova nei confronti di coloro che negli ospedali hanno lavorato con abnegazione per salvarci dal covid. Il progetto “Cantiere bellezza è una riqualificazione artistica di strutture pubbliche con opere che vogliono trasmettere l’anima della località a residenti e turisti, non solo sotto l’aspetto ambientale e culturale, ma anche sociale e umanitario. I lavori impreziosiscono l’ambiente urbano della nostra città e le prossime opere andranno ad abbellire il sottopasso di via Fusconi e la barriera in cemento a chiusura del passaggio a livello soppresso fra Via Caduti per la Libertà, Viale Tritone e Via Cosmonauti, inoltre le rotonde e gli ingressi cittadini”.