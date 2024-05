Prosegue il cantiere del nuovo asilo nido, il sindaco: "Una scelta fondamentale per la crescita dei piccoli"

"Un nuovo asilo per la comunità, operativo da settembre 2025", lo afferma in un post il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, sottolineando che procedono i lavori per il nuovo asilo nido in via Canalazzo, dove prima c’era una scuola materna che è stata trasferita e accorpata a un polo elementare. "Questo importante intervento si aggiunge alla realizzazione di altri due asili, uno in via Fontana e l'altro in via Pavirani, che amplieranno notevolmente l'offerta per le famiglie ravennati - aggiunge il primo cittadino - Investire sugli asilo nido è una scelta fondamentale sia per i percorsi di crescita delle più piccole e dei più piccoli, ma anche per sostenere le libere scelte delle famiglie e la natalità". Quello per l'asilo di via Canalazzo è un intervento da 2.800.000 euro, finanziato con fondi PNRR e comunali.

L'asilo di Via Canalazzo

In via Canalazzo 75 nascerà un nuovo asilo al posto della succursale della scuola dell'infanzia statale Buon Pastore. Il progetto prevede quindi la demolizione del precedente edificio e la realizzazione del nuovo nido. Le due sezioni del Buon Pastore in via Canalazzo sono state trasferite in un'ala della scuola elementare Torre, dove già in precedenza c'era una scuola materna. Al posto del vecchio edificio di via Canalazzo sorgerà quindi un asilo nido nuovo che comprenderà 3 sezioni nido e vari spazi comuni. Presenti una sezione per lattanti con 12 posti, una sezione per semidivezzi e una per divezzi, rispettivamente da 21 posti ciascuna. Un nuovo edificio che dunque ospiterà 54 bambini. La superficie lorda complessiva della nuova costruzione sarà di circa 790 mq. I costi inizialmente previsti per i lavori erano di 1.850.000 euro, poi aumentati per via dei rincari.