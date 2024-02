'Lievita' il cantiere dell'Orangerie: 177mila euro in più e la data di inaugurazione ancora non c'è

Da tanto se ne parla, ma l'Orangerie rimane per i ravennati ancora un "miraggio". I lavori alla struttura esterna sono ormai terminati dalla primavera 2023, ma ancora non è stata fissata una data di apertura per il nuovo spazio della Darsena, dove nel frattempo viene smantellata Darsena Pop Up. Si tratta di un progetto approvato dal Comune nel 2018 e i cui lavori erano iniziati nel 2021. Nel frattempo i costi sono via via aumentati. Con una determinazione dirigenziale dello scorso 25 gennaio, il Comune ha infatti approvato il nuovo quadro tecnico economico, rideterminato in funzione di una a compensazione prezzi di circa 44mila euro per i lavori eseguiti nel primo e secondo trimestre 2023. Si tratta tuttavia della quinta di una serie di revisioni che dal 2021, calcolando anche l'Iva, hanno portato a un aumento del progetto pari a 177.437,94 euro, con un valore complessivo dell'opera che supera dunque il milione di euro.

Aumenti che, chiaramente, hanno interessato molti altri lavori pubblici negli ultimi anni, a causa dell'emergenza Covid, dei conflitti in atto, e del generale aumento delle materie prime. Al momento, tuttavia, la struttura dell'Orangerie sarebbe pronta, ma di fatto non è ancora stata aperta e non c'è ancora certezza sulla sua futura inaugurazione. La speranza è che il nuovo polo culturale della Darsena possa aprire le sue porte nella primavera 2024. Lo spazio, come noto, sarà poi gestito dalla società Jem, già attiva nel ravennate per la gestione di vari locali tra Darsena Pop Up e Rocca Brancaleone. Secondo il progetto, l'Orangerie, collocata tra il lungo Darsena e la fine di via Pag, dovrebbe ospitare spazi dedicati agli artisti, un bar, un punto ristoro e una zona auditorium. L'area sarà poi dotata di un parcheggio da circa 100 posti auto.