Dentro alla "base" del rigassificatore: una piattaforma da 14mila tonnellate che sarà installata in mare

“Un’opera colossale”, così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha definito l’infrastruttura offshore che ospiterà il rigassificatore al termine della visita di venerdì mattina. E’ nel cantiere della Rosetti Marino a Marina di Ravenna che si procede alla realizzazione della piattaforma cui sarà ancorata la nave rigassificatrice BW Singapore, al momento in cantiere a Dubai. In attesa dell’imbarcazione si dà così uno sguardo a quella che sarà l’infrastruttura offshore che consentirà di trasportare il gas (portato in forma liquida da navi “carrier” provenienti da diverse parti del mondo) fino a terra, per poi proseguire attraverso il gasdotto realizzato da Snam. Un'opera strategico ma anche di immenso valore, visto l'investimento di circa un miliardo per la sua realizzazione.

Un lavoro che avanza da diversi mesi nel sito storico della Rosetti Marino, che il prossimo anno compirà 100 anni dalla fondazione. La piattaforma in fase di realizzazione è davvero titanica. Lo dicono i numeri. La sola struttura emersa (il cosiddetto “deck” di colore arancione) è di circa 2.500 tonnellate, una volta in mare sarà appoggiato su un altra struttura di circa 600 tonnellate, in gran parte sommersa, chiamata jacket, che sarà sorretta e ancorata al fondale tramite ciclopici pali lunghi la bellezza di 106 metri. La struttura quadrata sarà poi dotata di passerelle di servizio sui lati nord e sud, parallelamente a dove sarà ormeggiata la nave rigassificatrice (che rispetto alla piattaforma sarà a ovest, quindi verso la costa ravennate). Alle spalle della nuova struttura realizzata da Rosetti Marino, che sarà installata in mare da Micoperi tramite la nave Yudin, c’è invece il “ragno”, infrastruttura già presente e utilizzata in passato dalla Pir. Proprio il “ragno” sarà riutilizzato come struttura di servizio e anche le vecchie condotte a terra della Pir (vicino alle quali è stato realizzato da Saipem il metanodotto di allacciamento che percorre 8,5 km in mare e 2,5 su terra) serviranno invece per ospitare i cavi di tensione e la fibra ottica utilizzate dalla piattaforma del rigassificatore.

A sua volta il rigassificatore sarà ormeggiato avvalendosi di 14 pali in acciaio lunghi 80 metri e dal diametro di 3 metri ciascuno con speciali testate cui potranno agganciarsi gli ormeggi della BW Singapore. Insomma, l’intera piattaforma alla fine dovrebbe pesare circa 14.500 tonnellate. Il tutto per una piattaforma che emergerà circa per 11-12 metri sopra il livello del mare, ma che sarà in gran parte “coperta” a chi guarda dalla costa, proprio dalla nave rigassificatrice e dalle varie navi “carrier” che porteranno il Gnl (gas naturale liquido) da rigassificare. Operazioni di rigassificazione che dovrebbero impiegare 24-36 ore per ogni carrier. Il gas verrà quindi immesso tramite le condotte della piattaforma offshore nel metanodotto fino al Pde (Punto di entry) e all’impianto di regolazione pressione nei pressi di via dell’Idrovora. Dopo di che il gas proseguirà il suo percorso nel metanodotto via terra che “corre” attorno a Ravenna prima da sud e poi puntando verso nord, un tragitto di 31,5 km i cui lavori sono in appalto alla Max Streicher.

Lavori immensi che coinvolgono al momento più di oltre 600 operai, di cui 400 solo della Rosetti Marino. L’ad di Snam, Stefano Venier, stima inoltre che nel picco massimo di lavorazione per l’infrastruttura saranno 1200 le persone coinvolte. E nell’ottica di garantire la massima operatività del rigassificatore, si inseriscono anche i lavori per la realizzazione della diga frangiflutti che sorgerà a est del rigassificatore. L’obiettivo della diga è quello di consentire l’attività del rigassificatore anche in caso di condizioni meteo-marine particolarmente avverse, così da raggiungere il 100% dell’operatività.

Le tempistiche

I tempi di attivazione dell’impianto sono ormai definiti. Entro la fine del 2024 è previsto il completamento della piattaforma di ormeggio e delle linee di collegamento alla rete nazionale, con il trasferimento della BW Singapore a Ravenna. A febbraio 2025 dovrebbero invece partire i test e i collaudi con la presenza di gas, il tutto in attesa del rapporto di sicurezza definitivo. A quel punto, entro la fine di marzo 2025, il rigassificatore potrà essere operativo. Per la diga invece si dovrà attendere di più. I lavori per la diga foranea (circa 900 metri), sono attualmente in fase di gara, e si prevede l’avvio ad agosto 2024 e una conclusione dell’intervento a ottobre 2026.

