Cantieri in autostrada: chiusure e modifiche alla viabilità su A14 e diramazione per Ravenna

Partono vari cantieri sul tratto ravennate dell'autostrada A14 e sulla diramazione per Ravenna. Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire i lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 aprile; dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 maggio. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67, SS727, SS9 via Emilia, via Fratelli Rosselli, via Granarolo e rientrare in A14 alla stazione di Faenza.

Sulla A14 Diramazione per Ravenna, invece, per consentire i lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 aprile, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto Fornace Zarattini-Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto. Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l'area di servizio "Sant'Eufemia est", situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: via Faentina, SP253 San Vitale, via Albergone, SP8 via Guglielmo Marconi e rientrare in Diramazione attraverso lo svincolo di Bagnacavallo.



Inoltre nelle due notti di giovedì 2 e venerdì 3 maggio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto Bagnacavallo-Fornace Zarattini, verso Ravenna. L'area di servizio "Sant'Eufemia ovest", non sarà raggiungibile negli stessi orari di chiusura del tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8 via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP253 San Vitale, via Faentina e rientrare in Diramazione attraverso lo svincolo di Fornace Zarattini.

Sempre sulla A14 Dir, per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata e in uscita; sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene dalla A14 e da Ravenna. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo. Sempre per i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 29, alle 6:00 di martedì 30 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: sarà chiuso il ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto ed è diretto verso Ravenna; sarà chiuso il ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Rimini. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.