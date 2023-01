Cantieri edili sotto ispezione: cinque attività irregolari, tre sospese e multe per 40mila euro

Tre attività sospese, un lavoratore "in nero" scoperto e sanzioni per 40mila euro. Il Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia, coadiuvato dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Ravenna e dai militari delle compagnie di Ravenna e Cervia-Milano Marittima, nei giorni scorsi ha effettuato controlli in diversi cantieri edili del comune di Ravenna al fine di prevenire e reprimere lo sfruttamento del lavoro e il lavoro sommerso, nonché verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L’attività ha consentito di accertare diverse inadempienze, soprattutto per quanto concerne la normativa riguardante la sicurezza dei lavoratori sui ponteggi e la viabilità nel cantiere. Complessivamente sono state otto le ditte edili ispezionate, 5 quelle risultate irregolari sotto l’aspetto della sicurezza dei lavoratori e delle norme di cantiere e una in relazione alla presenza di un lavoratore “in nero”, mentre sono state 3 le sospensioni delle attività imprenditoriali per gravi carenze riscontrate. Complessivamente sono state elevate sanzioni per l’importo di 40.000 euro.