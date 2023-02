Cantieri in autostrada, chiusi tratti e svincoli: viabilità modificata

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. Dalle 21:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Sant'Eufemia ovest", situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, SP253, Via Albergone, SP253, Via Faentina, per rientrare sulla Diramazione allo svincolo di Fornace Zarattini;

Dalle 21:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Sant'Eufemia est", situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: Via Faentina, SP253, Via Albergone, SP253, SP8, per rientrare sulla Diramazione allo svincolo di Bagnacavallo;

Dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l'allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest'ultima. Di conseguenza, lo svincolo Cotignola sarà chiuso in entrata verso la A14 e in uscita per chi proviene da Ravenna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, percorrere la viabilità ordinaria: Via Madonna di Genova, Via Antonio Gramsci, SP108, SP8, per entrare sulla A14 alla stazione di Faenza;

Nelle due notti di giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli "Quadrifoglio" dell'allacciamento con la SS16 adriatica (km 29+800) e Fornace Zarattini (km 26+500), verso la A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, saranno chiusi i seguenti rami di allacciamento: sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla SS16 adriatica, con provenienza Rimini, sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14; sarà chiuo il ramo di allacciamento dalla SS16 adriatica, con provenienza Ferrara, sulla Diramazione per Ravenna, verso la A14. In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS67, Via Ravegnana, per rientrare sulla A14 alla stazione di Forlì.