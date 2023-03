Cantieri in autostrada: programmate varie chiusure, viabilità modificata

Lavori in autostrada. Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 marzo, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli "Quadrifoglio" allacciamento con la statale Adriatica (km 29+800) e Fornace Zarattini (km 26+500), verso la A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, saranno chiusi i seguenti rami di allacciamento: sarà chiuso il ramo di allacciamento dall'Adriatica, con provenienza Rimini, sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14; sarà chiuso il ramo di allacciamento dall'Adriatica, con provenienza Ferrara, sulla Diramazione per Ravenna, verso la A14. In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: statale Adriatica, SS67 Via Ravegnana e rientrare sulla A14 alla stazione di Forlì.

Inoltre nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 marzo, con orario 22:00-6:00 sarà chiuso, per chi proviene da Ravenna, lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bologna, per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare sulla 14 alla stazione di Faenza.