Caos in stazione: prende a calci due agenti, arrestato

La Polizia di Stato del Commissariato di Lugo e la Polizia Locale della Bassa Romagna hanno arrestato un 37enne di origini pugliesi, per i reati resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e minacce. Nel pomeriggio di mercoledì il personale del Commissariato di Lugo e della Polizia Locale della Bassa Romagna è intervenuto presso la stazione ferroviaria di Lugo, dove era stata segnalata la presenza di un uomo in evidente alterazione psicofisica.

L’uomo, poi identificato per il 37enne con precedenti penali e già sottoposto alla libertà vigilata, ha tentato di opporsi all’identificazione colpendo con alcuni calci due agenti della Polizia Locale, ai quali ha procurato lesioni guaribili rispettivamente in 5 e 8 giorni. L'uomo è stato pertanto arrestato e, in ragione del suo stato di alterazione, piantonato presso l’ospedale civile di Ravenna in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.