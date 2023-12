Caos nel consiglio territoriale: 'Cambiamo il Comune' abbandona la seduta

Nella seduta di lunedì scorso i consiglieri appartenenti al gruppo di minoranza “Cambiamo il Comune” - il vicepresidente del consiglio Alessandro Garofalo, il capogruppo Nicola Tritto e i consiglieri Antonella Benedetti, Paolo Dima, Gigliola Fellini, Lavinia Quarato ed Emanuela Sanzani - hanno abbandonato la sala del consiglio territoriale della Darsena per protesta.

"La presidente del Consiglio territoriale Darsena non ha rispettato l’ordine del giorno della seduta, che prevedeva solo la presentazione da parte della presidente della Commissione 4 “Scuola e cultura” dei progetti culturali “Abitare il territorio 2024”, ed ha invece messo in votazione per approvazione del consiglio il finanziamento economico dei progetti per 9000 euro destinato ad associazioni che avevamo presentato i progetti agli uffici decentrati dell’area 3 - attaccano dal gruppo di minoranza - La lettera di convocazione della seduta del Consiglio Darsena non aveva inoltre in allegato la necessaria documentazione da portare in visione ai consiglieri nei cinque giorni antecedenti la seduta, come previsto dal regolamento".

"In aggiunta - continuano - la Commissione 4 “Scuola e cultura” del Consiglio territoriale Darsena è stata convocata il giorno 7 dicembre 2023 per la presentazione dei progetti pervenuti per “Abitare il Territorio” anno 2024, senza però allegare la necessaria documentazione da portare in visione ai consiglieri ed ai commissari. In commissione sono stati presentati stanziamenti economici già decisi a tavolino e senza possibilità di discussione. I progetti, provenienti dal territorio, nell’ intenzione del Comune costituiscono un’importante occasione di partecipazione, ma riteniamo che questo principio sia stato completamente disatteso e stravolto imponendo, ancora una volta, con l’arroganza le decisioni di una parte politica del Consiglio territoriale Darsena".