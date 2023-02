Caos passaporti, perchè per richiederlo ci vogliono mesi? Due giornate di open day

Anche Ravenna è stata colpita dal "caos passaporti". Nonostante si continui a parlare di semplificazione e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, ci ritroviamo infatti a convivere con alcuni disservizi tipici del secolo scorso. La situazione è peggiorata dopo il Covid: lo dimostrano i tempi di attesa biblici per il rilascio o il rinnovo di un passaporto.

Oggi bisogna aspettare mesi solo per fissare l’appuntamento, anzi: addirittura a Ravenna fino a qualche giorno fa non era possibile nemmeno prenotare l'appuntamento sull'apposito sito, in quando non c'erano date disponibili per la prenotazione, vale a dire che la lista di attesa era così lunga che non prendevano più prenotazioni . Facendo una ricerca al 14 febbraio, la situazione è leggermente migliorata: il primo appuntamento disponibile in Questura a Ravenna risulta essere il 16 maggio (più di due mesi d'attesa). Stessa situazione a Faenza e Lugo.

Cosa sta succedendo? Come mai ci vuole così tanto tempo per avere un passaporto? I ritardi per il rilascio e il rinnovo dei passaporti sono dovuti a una “molteplicità di fattori: l’accumulo delle richieste dei documenti di viaggio dopo il lockdown e la Brexit, i problemi della Zecca con i libretti e la carenza di personale nelle questure" spiega a Today Stefano Paoloni, segretario del Sindacato autonomo di polizia (Sap). Il primo scoglio è l’appuntamento, anche se la prenotazione può essere fatta comodamente online. Il problema è che in molte città non ci sono date disponibili nel breve periodo.

Carenza di personale nella Polizia

"La situazione è a macchia di leopardo, ci sono città dove si riesce a prenotare un appuntamento in sole due settimane, mentre in altre si arriva anche fino a 8-9 mesi", ha dichiarato Paoloni. Vittime di questi ritardi non sono solo i cittadini, ma anche il settore turismo: si stima che siano già sfumati circa 80mila viaggi organizzati, con una perdita di fatturato per le agenzie di viaggio pari a circa 150 milioni di euro, secondo gli ultimi dati di Assoviaggi. Con l'eliminazione delle restrizioni Covid le persone hanno ricominciato a viaggiare, così in un brevissimo lasso di tempo "sono arrivate un numero di richieste di passaporti che non ha precedenti rispetto al passato", ha chiosato Paoloni sottolineando che l’attività durante la pandemia è stata piuttosto ridotta.

Le richieste "sono aumentate in modo importante anche a causa della Brexit", visto che l’Inghilterra dopo essere uscita dall’Unione europea richiede il passaporto e non più la carta d’identità per l’ingresso nel Paese. Gli uffici evidentemente non erano pronti ad affrontare questa mole di richieste superiore rispetto alla norma", ha spiegato il sindacalista ricordando che la polizia è sotto organico da decenni. "Soffriamo una carenza di organico di 10mila unità già dal 2015-2016, di 15-16mila dal 2010". "Bisogna guardare a monte del problema passaporti - ha dichiarato Paolini -. Le esigenze di sicurezza del Paese sono enormi e stanno aumentando sempre di più. Considerando che dobbiamo occuparci anche di controllo del territorio, indagini sul territorio, gestione degli stranieri e di tutte le esigenze di ordine pubblico (eventi sportivi, concerti, manifestazioni di carattere politico o socio-culturale, etc.), la coperta è corta".

"Purtroppo non è stato sempre possibile garantire negli uffici passaporti un’adeguata presenza di personale", ha ammesso il segretario Sap ricordando che le piante organiche del 1989 prevedevano circa 119mila unità e che ora siamo arrivati a sfiorare le 97mila unità. Siamo a un passo dal minimo storico di 95mila unità toccato nel 2018. Il servizio passaporti "nella maggior parte dei casi viene assicurato attraverso il personale che è collocato nelle varie articolazioni della questura - ufficio passaporti, ufficio stranieri, divisione amministrativa, ufficio di gabinetto – e alcune volte non è possibile garantire una presenza costante perché si deve compartecipare alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica del territorio dove si presta servizio".

I problemi della Zecca con la stampa dei libretti

A tutte queste problematiche se n'è aggiunta un’altra, di non poco conto: le difficoltà della Zecca con la stampa dei passaporti. "Non so se questi problemi siano legati alla grande richiesta di passaporti, al fatto che non siano stati in grado di mantenere il livello di produzione adeguato, o se ci siano state difficoltà nel reperire i materiali", ha detto Paoloni. In realtà si vocifera che non ci sia più carta per i libretti. "Da quello che mi dicono adesso la Zecca dovrebbe essersi allineata alle nostre esigenze, ma fino a una settimana fa so che ci sono state difficoltà per diverse province. Il dipartimento sta intervenendo in maniera abbastanza determinata, soprattutto nelle realtà che hanno la maglia nera dei tempi di attesa".

Per tamponare l’emergenza sono stati organizzati degli ‘open day’ (giornate in cui ci si può presentare in questura senza appuntamento per chiedere il passaporto), ma ci sono stati dei problemi anche con questo metodo. "Gli appuntamenti sono stati aumentati ma non si riesce a completare la pratica per mancanza del libretto". Secondo Paoloni “la situazione può essere affrontata con questa metodologia in via emergenziale ma non può assolutamente essere la normalità, considerando anche "i ritmi di lavoro importanti a cui è soggetto il personale in queste occasioni".

Due open day a Ravenna

La Questura di Ravenna, dopo il successo ottenuto dai precedenti quattro open day, ha predisposto per i cittadini residenti in provincia ulteriori aperture straordinarie degli sportelli per la presentazione dell’istanza di rilascio del passaporto nelle giornate di sabato 18 e domenica 26 febbraio prossimi, con orario 8.30/13.30 presso la Questura e i Commissariati di Faenza e Lugo.

L’apertura straordinaria di sabato 18 febbraio è riservata ai cittadini che necessitano del titolo di viaggio per recarsi all’estero con urgenza e partenza prevista entro il 31 marzo 2023 compreso, mentre quella di domenica 26 febbraio è dedicata a coloro che abbiano l’urgenza di lasciare il territorio nazionale entro il 30 aprile 2023. Ogni persona dovrà avere al seguito tutta la documentazione necessaria al rilascio del passaporto (ricevuta del pagamento, contrassegno amministrativo, foto, modulistica ecc. ecc.) come indicato nelle pagine internet della Polizia di Stato all’indirizzo: https://www.poliziadistato.it/articolo/10301.