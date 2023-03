Capanni da pesca, a Cervia invariato il canone di locazione nel 2023

I canoni di locazione per i 49 capanni da pesca ricreativa di Cervia restano invariati anche per il 2023. La Giunta comunale ha considerato opportuno mantenere il canone dell’anno 2022 anche per l’anno 2023 senza applicare l’ aggiornamento Istat. Pertanto il canone 2023 per i capanni è quantificato in 374,93 euro a capanno, e per i capanni di metratura maggiore numero 6 in 1.023,05 e numero 8 in 818,44 euro.

I canoni sono rimasti invariati in quanto l’amministrazione ha considerato che "l’aumento sarebbe molto alto, la congiuntura economica non è favorevole e le famiglie necessitano di tutti i sostegni possibili. Inoltre i capanni svolgono una funzione non economica, ma sociale ed aggregativa e i capannisti sono per lo più pensionati".