Capanni da pesca, invariato il canone di locazione per il 2022 a Cervia

I canoni di locazione per i 49 capanni da pesca ricreativa di Cervia restano invariati anche per il 2022, tranne che per l’aggiornamento Istat. La Giunta comunale ha considerato opportuno mantenere il canone dell’anno 2021 anche per l’anno 2022 e successivi, aggiornandolo semplicemente nella misura annua della variazione Istat. Pertanto il canone 2022 per i capanni è quantificato in 374,93 euro a capanno, e per i capanni di metratura maggiore numero 6 in 1.023,05 e numero 8 in 818,44.