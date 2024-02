Capanni, si va verso l'abbattimento. L'associazione si rassegna: "Smontarli o rischiamo multe da 10mila euro"

Un dibattito aperto e duro con diverse opzioni messe sul tavolo. E alla fine una presa d'atto che la soluzione è difficile da trovare e che il rischio di abbattimento dei capanni sulla costa ravennate sia sempre più concreto. Salvo un ripensamento (sul quale sperano in pochi) dell'Amministrazione comunale. Si è tenuta nella serata di lunedì in una gremita Sala Buzzi, a Ravenna, l'assemblea dei soci dell'Associazione Capannisti Balneari, durante la quale il direttivo si è confrontato sulle strategie da adottare di fronte alla spada di Damocle che pende su queste tipiche e storiche strutture: l'ordinanza di abbattimento da parte del Comune. Una "deadline" che scade il prossimo 30 aprile.

Ad aprire il dibattito è stato il presidente del sodalizio, Giorgio De Lorenzi, affiancato dai vice Alberto Contessi e Roberto Gambi. La seduta è iniziata con l'approvazione all'unanimità del bilancio, presentato dal consigliere Ubaldo Agnolitti. Subito dopo è partito il confronto, acceso, con il direttivo a presentare l'attuale situazione e una platea in cui si alternavano le posizioni di chi si è quasi rassegnato a dover abbattere il proprio capanno e chi, al contrario, vorrebbe portare avanti delle azioni legali. Le quali, come hanno ribadito i coordinatori, sono piene di incognite e rischi, con possibili strascichi penali e pecuniari che affosserebbero il sodalizio e gli associati: si parla di multe che potrebbero arrivare anche a 10mila euro all'anno per singolo capannista. In totale sono 74 le strutture che fanno capo agli associati.

La lettera del Comune: "Necessario il rispetto dei vincoli demaniali"

All'assemblea erano invitati, tra gli altri, il sindaco Michele De Pascale e l'assessore al Turismo Giacomo Costantini. Entrambi assenti, hanno fatto arrivare una lettera letta in sala da De Lorenzi. "Oggi ci è giunta finalmente una risposta scritta, meglio tardi che mai" ha detto De Lorenzi leggendo la missiva nella quale il primo cittadino e l'assessore hanno ricordato i tre incontri avuti con i capannisti - oltre a un quarto, il 13 febbraio scorso - tra gli stessi e la Capitaneria di porto. Nella lettera è stato sottolineato che, per quanto i capanni siano stati riconosciuti patrimonio storico anche dal consiglio comunale lo scorso settembre, ci sono alcuni vincoli demaniali, in capo allo Stato, che il Comune è tenuto a far rispettare.

"La cosa positiva di questa lettera - ha sottolineato De Lorenzi - è il passaggio in cui l'Amministrazione si è resa disponibile a un nuovo incontro". Ma tra i paletti per la discussione del bando c'è prima la condizione di smontare i capanni e poi eventualmente rimontarli. "E comunque sono state individuate zone esterne, tipo a Casalborsetti, che sanno di ghettizzazione", ha sottolineato Contessi.

Il presidente dei capannisti: "No ad azioni legali, troppo alto il rischio di multe"

"Io e gli altri consiglieri siamo contrari ad azioni legali fino a quando ci sarà anche un solo capanno sull'arenile, per i rischi penali e amministrativi a cui si va incontro", ha ripreso De Lorenzi. "A oggi, a causa di inadempienze non nostre, i capanni sono senza concessione - ha proseguito il vice Gambi -, formalmente scaduta nel 2001. Ma fino al 2020 abbiamo regolarmente ricevuto gli f24 per il pagamento dal Comune. Fino a quando, poi, è stata però dichiarata abusiva la nostra occupazione di suolo demaniale. Per questa ragione negli ultimi anni abbiamo pagato una tassa triplicata per la concessione".

Dall'incontro con la Capitaneria di Porto è emersa la disponibilità, in accordo con l'associazione, di calendarizzare i controlli dei capanni e gli eventuali abbattimenti. "Con loro abbiamo predisposto un modulo (consegnato al termine dell'assembla, ndr) - ha detto Contessi - che consegneremo per poter provare a prendere ulteriore tempo. Giorni che proveremo a guadagnare anche nell'incontro che faremo con il Comune, dopo la lettera che ci hanno inviato".

"Ci auguriamo che le azioni che abbiamo fatto e il supporto avuto anche dai media e da alcune parti politiche possano far tornare sui propri passi l'Amministrazione - ha auspicato Gambi - anche se le speranze non sono molte". Intanto oggi, in apertura del consiglio comunale, è prevista la discussione di un question time presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, anche lui presente all'assemblea.