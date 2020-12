Capanno da pesca distrutto dalle fiamme nella Pialassa Piomboni

Domenica mattina, intorno alle 11, alcune persone di passaggio nella zona della Pialassa Piomboni lato Marina di Ravenna hanno notato un capanno da pesca da cui usciva del fumo. Subito hanno dato l'allarme al 115 e sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna, che hanno trovato il capanno completamente distrutto dalle fiamme. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona, sul posto anche una pattuglia della Polizia di Ravenna per i rilievi. Il capanno risulterebbe in stato di abbandono, si sta indagando sulle cause dell'incendio, probabilmente scoppiato nella notte.

Foto Massimo Argnani