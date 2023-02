Capitale italiana del libro, Lugo è tra le sei città finaliste: "Un viaggio entusiasmante"

Lugo è risultata tra le sei città finaliste per il prestigioso titolo di Capitale italiana del libro 2023. La cittadina ravennate supera quindi un altro step: in precedenza erano 14 le città candidate. Il sindaco Davide Ranalli, con l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati, la direttrice della biblioteca Trisi Maria Chiara Sbiroli e la responsabile del servizio istituzioni culturali Giuditta Lughi, ha incontrato la giuria nominata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Nel corso dell’audizione, svolta in modalità on line, i rappresentanti dell’Amministrazione hanno esposto il progetto alla base della candidatura di Lugo. “Poter raccontare il nostro progetto alla giuria è stato motivo di grande soddisfazione – ha spiegato il sindaco Ranalli - . Questa candidatura ha attivato tante energie nel nostro territorio e il viaggio che abbiamo intrapreso finora è stato entusiasmante. Confidiamo di aver trasmesso al meglio i nostri punti di forza. Ne è valsa la pena”.

Il dossier di candidatura si snoda attorno al concetto di esplorazione – della lettura e dei motivi della non lettura – contando anche sul fatto che il 2023 è il 230° anniversario della nascita dell’esploratore, cartografo e geografo Agostino Codazzi, illustre cittadino lughese nato nel 1793 che ha contribuito a gettare le basi della cartografia in Colombia e in Venezuela. Dopo l’annuncio della candidatura e l’evento pubblico al Teatro Rossini, tutta la città, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, si è attivata attorno a questa sfida che sta arrivando alle battute finali.

Lugo si è candidata a capitale italiana del libro 2023 con il sostegno della Regione Emilia-Romagna a cui si sono aggiunti quello dell’Università di Bologna, del Comune e della Provincia di Ravenna e della Biblioteca Classense. Recentissima la relazione con l’Istituto Geografico Augustin Codazzi di Bogotà che ha assicurato il proprio sostegno per allargare la rete di collaborazioni nel segno del grande esploratore.