Capitaneria di Porto, Francesco Cimmino lascia il comando di Ravenna al capitano Maltese

Cambio di comando alla Capitaneria di Porto di Ravenna. Il 26 maggio il Direttore marittimo dell’Emilia Romagna e Comandante del Porto di Ravenna, il capitano di vascello Francesco Cimmino, lascerà il Comando a Ravenna per assumere importanti incarichi al Comando Generale a Roma. Gli subentrerà il capitano di vascello Michele Maltese. La Comunità Portuale ravennate esprime la propria riconoscenza per l’attività svolta a Ravenna dal Comandante uscente e saluta l’arrivo del Comandante in arrivo. La cerimonia per il cambio di comando si terrà al Grand Hotel Mattei di Ravenna. Interverranno il capitano Francesco Cimmino, il capitano Michele Maltese, il presidente AdSP Ravenna Daniele Rossi, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale e il prefetto Castrese De Rosa.