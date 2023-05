Capitaneria di Porto, niente cerimonia per il passaggio di consegne: "Un segno di rispetto per la popolazione"

Cambio del vertice per la Capitaneria di Ravenna, ma senza la tradizionale cerimonia del passaggio di consegna. Venerdì il Capitano di Vascello Francesco Cimmino lascerà il Comando della Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna e del Compartimento Marittimo di Ravenna per trasferirsi a Roma presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, in quanto designato ad assumere il prestigioso incarico di Capo del 6° Reparto - Sicurezza della Navigazione e Marittima. Al suo posto giunge il nuovo comandante Michele Maltese.

Il comandante Cimmino ha dichiarato: “Il perdurare della situazione emergenziale ha messo in ginocchio tutti i territori dei Comandi della Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna, e ha causato purtroppo perdite di vite umane e dispersi, oltre che ingenti e incalcolabili danni materiali, rendendo ancor più triste tale evento.

Pertanto, mio malgrado, ho voluto annullare la cerimonia del passaggio di consegne del Comando della Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna e del Compartimento Marittimo di Ravenna, in segno di rispetto per la popolazione tutta, ritenendo opportuno e doveroso impiegare le risorse umane e i mezzi navali, terrestri ed aerei della Guardia Costiera su tutto il territorio romagnolo, al fine di offrire il dovuto supporto alla macchina del soccorso e degli aiuti della Protezione Civile Nazionale e delle Prefetture regionali, che continuano ad essere impegnate senza soluzione di continuità. Quindi, ringrazio di vero cuore tutto il personale militare dipendente, per il lavoro e il cammino percorso insieme, per ogni decisione portata avanti con dedizione, coraggio e impegno e abnegazione".

Cimmino rivolge quindi un saluto e un ringraziamento anche al Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, "al quale va il mio più deferente saluto e la devota riconoscenza, per la sua alta guida morale, autorevole, sapiente, frutto di una non comune intelligente sensibilità", al sindaco e Presidente della Provincia di Ravenna Michele De Pascale "per la particolare e costante attenzione riservata alla Guardia Costiera", e all'Arcivescovo Lorenzo Ghizzoni "per la vicinanza e la solidarietà offerta alla Capitaneria nella sua instancabile opera pastorale".

Il saluto del comandante uscente è rivolto anche alla Procura della Repubblica e alle forze dell'ordine con cui ha collaborato in questi anni a Ravenna "verso i quali nutro profonda e fraterna stima per il valore, la professionalità, la dedizione, la continua disponibile collaborazione". Infine al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, Daniele Rossi, "a cui rivolgo un grazie ed un sincero auspicio, affinché il porto di Ravenna possa, con il suo mandato, e forte della sua passione e della sua professionalità continuare a crescere", e a tutti i sindaci dei comuni della Riviera.

Oltre alla “grande famiglia del Porto di Ravenna”, Commino si rivolge poi a colui che lo sostituirà, il Comandante Michele Maltese, al quale consegna "una Capitaneria rinnovata e ristrutturata, con interventi in corso ed altri da definire. Ma consegno soprattutto dei cuori, delle menti: un universo di sentimenti che aspetta solamente di essere sollecitato, indirizzato, sorretto verso quelle ambiziose mete a cui la città, il porto di Ravenna e tutta la portualità merita di poter legittimamente aspirare".

Il nuovo comandante

Il Capitano di Vascello Michele Maltese, è nato a Modica. Laureatosi in giurisprudenza nel 1989 consegue l’abilitazione alla professione di Avvocato e all’insegnamento per gli Istituti d’Istruzione Superiore in “Scienze giuridiche ed economiche”, successivamente il Master Universitario in studi internazionali strategici - militari e il 12° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze. Si arruola nel 1993 e frequenta il Corso Nomina Diretta per Sottotenenti di Vascello (Capitanerie di Porto) presso l’Accademia Navale di Livorno. Inoltre frequenta il Corso Difesa Installazioni presso il Comando Forze da sbarco di Brindisi, il Corso Pre–Comando per Tenenti di Vascello presso l’Accademia Navale di Livorno e il XXXVII Corso Normale di Stato Maggiore presso l’Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia.

L’ultimo incarico ricoperto, fino al 19 maggio 2023, è stato quello di Comandante della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Augusta e precedentemente gli incarichi di Capo del 2° Ufficio e successivamente Capo del 1° Ufficio presso il 1° Reparto Personale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. Nel 2010 assume il Comando della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Mazzara del Vallo e nel 2001 quello di Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Ortona.