Capodanno presidiato dalle forze dell'ordine, interventi per petardi e cassonetti incendiati

Strade deserte e spettrali nella notte che, solo 12 mesi fa, aveva visto migliaia di persone radunarsi per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Un capodanno blindato con le forze dell'ordine che, in tutto il territorio, hanno presidiato i punti sensibili per far rispettare le normative anti-contagio. Polizia Stradale, di Stato e Municipale insieme ai carabinieri hanno vigilato sia sugli spostamenti che su eventuali assembramenti ma non si sono registrate particolari problematiche. Allo scoccare della mezzanotte, come da tradizione, sono partiti i botti che hanno provocato diverse chiamate ai centralini delle forze dell'ordine per petardi e mortaretti che volavano dalle finestre. Sono stati 5 i bidoni dell'imondizia ad andare a fuoco, incendi provocati molto probabilmente dai fuochi d'artificio, che le fiamme che sono state spente dal personale del 115. Sul fronte dei vari pronto soccorso non si sono registrati feriti gravi per lo scoppio dei botti.