Sgozzarono un capretto durante un rito propiziatorio: 3 condanne e risarcimento a Enpa

Arrivano tre condanne per i responsabili dell'uccisione di un capretto nel corso di un rito propiziatorio compiuto nel 2019 in una casa di Faenza. Musica e luci soffuse avrebbero accompagnato un rito religioso di origine brasiliana compiuto da tre persone, cerimonia che era stata filmata e durante la quale i tre hanno sgozzato un capretto.

Nella giornata di martedì è arrivata quindi una condanna a 4 mesi per un 53enne per il reato di uccisione di animale in concorso, condannati anche due sudamericani di 40 e 28 anni con 2 mesi e 20 giorni, pena sospesa. Tutti dovranno pagare a Enpa, parte civile nel processo, un risarcimento di mille euro. I tre sono invece stati assolti dall'accusa di maltrattamento di animale. La notizia è riportata nelle edizioni cartacee dei quotidiani locali in edicola mercoledì mattina.